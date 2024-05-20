المباراة المنتظرة مباراة حسم موقعة النهائي، موعد مباراة الأهلى والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة 2024، انتهت مباراة الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي بتعادل سلبي، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت الموافق 18 مايو على أرض ملعب حمادي العقربي الأولمبي بمدينة رادس، يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة حسم موقعة النهائي موعد مباراة الأهلى والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

نصل بكم الآن إلى مبارة العودة مباراة حسم موقعة النهائي، موعد مباراة الأهلى والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة 2024، ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الأهلي المصري والترجي التونسي يوم السبت القادم الموافق السادس والعشرون من يونيو وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي والسابعة مساء بتوقيت المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة العودة بين الأهلى والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا

وبعد أن توصلنا مما سبق إلى مباراة العودة مباراة حسم موقعة النهائي، موعد مباراة الأهلى والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا، ننتقل بكم الآن لنضعكم أمام ما يخص القنوات الناقلة لمبارة العودة بين الأهلى المصري والترجي التونسي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

حيث أنه من المقرر إذاعة المباراة عبر شاشة قنوات بين سبورت الرياضية الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط.

نتجية مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي

وبعد أن تعرفنا معا على موعد مباراة الاهلي والقنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، نعود بكم إلى مباراة الذهاب والتي كانت قد إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في قلب رادس، والتي تعد نتيجة إيجابية للفريق الأحمر القاهري الذي حصل على أفضلية الأرض والجمهور في مباراة العودة.