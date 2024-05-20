هانت وأخيراً… موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 وفقاً لقرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة الجديدة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لعام 2024، والتي من المقرر أن تكون خلال شهر ديسمبر من هذا العام، وهي الدفعة الرابعة من الخمس، وتُعتبر مصدر مهم لدعم فئة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات للعيش بحياة كريمة في ظل غلاء الأسعار وفي ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

هذا الإعلان يأتي ليطمئن المستفيدين من المعاشات بشأن توقيت صرف هذه الدفعة الجديدة من العلاوات الخمس، حيث يلعب هذا الدعم الاجتماعي دورًا حيويًا في تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف العبء المالي عنهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

من المتوقع أن تسهم هذه الدفعة في تخفيف الضغوط المالية على المستفيدين وتلبية بعض احتياجاتهم الأساسية، حيث يمكن استخدام هذه الأموال في تلبية احتياجات الأسرة من مصروفات يومية وشراء الحاجيات الأساسية، تم الإعلان عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على دفعات متتالية

حيث تم صرف الدفعة الأولى في شهر سبتمبر 2023 والثانية في ديسمبر من نفس العام والثالثة في مارس 2024، ومن المقرر صرف الدفعة الرابعة في ديسمبر القادم لهذا العام 2024 بينما ستتم الدفعة الأخيرة في مارس 2025، تأتي هذه الخطوات استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة المالية ورئاسة هيئة التأمينات التي تعمل على تنفيذ الحكم وصرف حقوق أصحاب المعاشات بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2029.

الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية

يمكن الآن صرف العلاوات الخمسة من خلال المواقع المُشار إليها في الفقرة السابقة حيث تم الإعلان عن إمكانية الاستعلام عن تلك العلاوات بسهولة عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوسائل إلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى أي مكان للاستعلام عن تفاصيل العلاوات الخمسة المخصصة لأصحاب المعاشات يمكن الآن الاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه العلاوات من خلال زيارة الرابط nosi.gov.eg.

هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لتيسير وتسهيل عملية صرف العلاوات وتوفير وسائل راحة للمواطنين حيث يمكن لأصحاب المعاشات الاطلاع على حقوقهم المالية ومواعيد صرف العلاوات بشكل سهل وميسر عبر الإنترنت هذا النهج يسهم في تقديم خدمات مرنة وفعالة للمستفيدين وتوفير بيئة ملائمة للتفاعل مع الخدمات الحكومية بدون عناء الانتظار في الطوابير أو زيارة الجهات المعنية شخصيا.