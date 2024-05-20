رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024 بالرقم الإمتحاني

تستعد وزارة التربية العراقية في الساعات القادمة للإعلان والاعتماد على نتائج امتحانات الدور الأول للصف السادس الابتدائي لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية يأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات الخاصة بالصف الأول الابتدائي لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024

حيث تعمل المديريات العامة للتربية في هذه المحافظات على اعتماد النتائج وإعلانها وقد أكدت وزارة التربية العراقية أنه سيتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024 بشكل تدريجي في جميع المحافظات حيث سيتم ذلك بعد اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق في كل مديرية على حدة وتؤكد الوزارة أن النتائج لن تصدر جميعها في وقت واحد في جميع المحافظات العراقية وذلك لضمان دقة وصحة النتائج ومراعاة مصلحة الطلاب.

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024

وزارة التربية العراقية أعلنت عن توفر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024 بشكل إلكتروني بعد اعتمادها في المحافظات وذلك لتسهيل عملية الاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور يمكن الوصول إلى هذه النتائج عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

النقر على الخيار المسمى نتائج المتواجد في القائمة الرئيسية للموقع.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب، والتي في هذه الحالة هي الصف السادس الابتدائي.

اختيار المحافظة التي يدرس فيها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

النقر على زر بحث.

ستظهر النتائج مباشرة على شكل كشوفات بي دي إف PDF مما يتيح للمستخدم الاطلاع عليها وتحميلها بسهولة.

هذا الإجراء يساعد على توفير الوقت والجهد لأولياء الأمور والطلاب حيث يمكنهم الآن الحصول على نتائج الامتحانات بسرعة ويسر دون الحاجة إلى الانتظار أو الذهاب إلى المدارس.