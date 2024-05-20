“من هنُـــا”.. موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية

وفقاً للحسابات الفلكية والمعهد القومي للبحوث والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هلال شهر ذي الحجة سيكون مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الخميس الموافق 6 يونيو، وأول غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، ويوم وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل فلكيا وبالتالي تبدأ السلطات بالإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية بعد الإعلان رؤية الهلال رسميا لارتباطه بأداء مناسك الحج، لذا يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية وهذا سنتعرف عليه فيما يلي تابعونا.

موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية

خلال أيام قليلة يتم الإعلان عن مواعيد الإجازات الرسمية للعيد الأضحى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لكن أوضحت بعد المصادر الموثوق فيها أن من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين من يوم الخميس الموافق 7 من شهر ذي الحجة 1445 هجريا الموافق ميلاديا 13 من شهر يونيو 2024 وتنتهي الإجازة حتى يوم الجمعة الموافق 15 ذي الحجة هجريا الموافق ميلاديا 21 يونيو للقطاعين سواء الخاص أو العام في المملكة العربية السعودية.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية للقطاع الخاص 2024