“من هنُـــا”.. موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية

وفقاً للحسابات الفلكية والمعهد القومي للبحوث والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هلال شهر ذي الحجة سيكون مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الخميس الموافق 6 يونيو، وأول غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، ويوم وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل فلكيا وبالتالي تبدأ السلطات بالإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية بعد الإعلان رؤية الهلال رسميا لارتباطه بأداء مناسك الحج، لذا يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية وهذا سنتعرف عليه فيما يلي تابعونا.
موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية
خلال أيام قليلة يتم الإعلان عن مواعيد الإجازات الرسمية للعيد الأضحى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لكن أوضحت بعد المصادر الموثوق فيها أن من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين من يوم الخميس الموافق 7 من شهر ذي الحجة 1445 هجريا الموافق ميلاديا 13 من شهر يونيو 2024 وتنتهي الإجازة حتى يوم الجمعة الموافق 15 ذي الحجة هجريا الموافق ميلاديا 21 يونيو للقطاعين سواء الخاص أو العام في المملكة العربية السعودية.
متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية للقطاع الخاص 2024
- أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهلال الجديد يبقى في سماء مدينة مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة أما في باقي المدن العربية يبقى الهلال بعد غروب الشمس لمدة تتراوح من بين 18 دقيقة.
- تم تحديد الإجازة للعيد الأضحى بمدة تتراوح أربعة أيام متتالية حتى تسعة أيام وذلك اعتباراً من يوم الوقفة الموافق 9 ذو الحجة، حيث يتم الإعلان عن العطلة الرسمية للموظفين بالقطاع العام بالمملكة بشكل رسمي.
- يعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد التي يحتفل به المسلمون حول مختلف أنحاء العالم حيث يحبون ذكره سيدنا إبراهيم عليه أفضل السلام وتضحيته بابنه إسماعيل لأمر الله تعالى، كما يجسد العيد القيم والتعاون بين المسلمين