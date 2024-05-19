تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2024 على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة HD

تأتي قناة توم وجيري كمصدر للبهجة والتسلية للأطفال والكبار على حد سواء، لذلك تعرض قناة توم وجيري أفلام الكرتون الشهيرة بدون فواصل أو إعلانات، مما يجعلها وجهة مثالية للمشاهدين الذين يبحثون عن ترفيه ممتع ومفيد، وعبر اسرة موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن تردد قناة توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry

قناة توم وجيري هي واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال حيث تقدم محتوى متنوعًا من أفلام الكرتون الشهيرة، وتحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين منذ انطلاقها، حيث تهتم القناة بتقديم محتوى يناسب جميع الفئات العمرية، وتسعى لتنمية قدرات الأطفال وتطوير عقولهم.

أهم البرامج والأفلام لقناة توم وجيري

قناة توم وجيري تبث باقة متنوعة من أفلام الكرتون المحبوبة، بما في ذلك:

شركة المرعبين المحدودة

توم وجيري

ربانزل

الملك الأسد

أليس في بلاد العجائب

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

يمكنكم مشاهدة قناة توم وجيري على النايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

التردد: 11354 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 جودة البث: SD



تردد قناة توم وجيري على العرب سات

التردد: 11315 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 جودة البث: SD



خطوات تحميل قناة توم وجيري على جهاز الريسيفر