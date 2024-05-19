“لو هتبني جديد” تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم وصلت لكام بعد التصالح على مخالفات البناء!

يعد الحديد من أهم المعادن التي تداخل في كثير من الصناعات والبناء والتشييد وكافة الصناعات، لذا تحرص الحكومة على إعلان أسعاره بشكل يومي وكذلك المواطنين يودون أيضاً في معرفة أسعاره وخاصة بعد قيام عمليات التصالح على العقارات، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أسعار الحديد والأسمنت وصلت لكام.

أسعار الحديد اليوم

بعد الإنفراجة الكبيرة في عالم البناء والتشييد كان من المتوقع أن يبحث الكثير عن أسعار الحديد، وهذه هي أسعاره اليوم وفق أخر تعاملات له:

حيث بلغ سعر حديد مصر ستيل 38,000 جنيه مصري.

بينما بلغ سعر حديد بيانكو 38,000 جنيه مصري.

اما عن سعر حديد المصريين فقد وصل إلى 41,000 جنيه مصري.

ووصل سعر حديد سرحان إلى 38,000 جنيه مصري.

وأيضا وصل ١سعر حديد الجارحي إلى 39,000 جنيه مصري.

كذلك أيضاً وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 39,000 جنيه مصري.١

ووصل سعر حديد المدينة إلى 38,000 جنيه مصري.

وأيضا بلغ سعر حديد بشاي 41,000 جنيه مصري

أما سعر حديد العتال فهو 39,000 جنيه مصري.

وأيضا بلغ سعر حديد المعادي إلى 38,000 جنيه مصري.

وكذلك أيضاً وصل سعر حديد عز إلى 42,000 جنيه مصري.

وأيضا سعر حديد العشري 37,500 جنيه مصري.

واخيرا وصل سعر حديد الجيوشي إلى 39,000 جنيه مصري.

وجميع الأسعار السابقة للكميات التي لا تقل عن ٣٠ طن بشرط الدفع النقدي، أو دفعات قصيرة الأجل.

مع مراعاة أيضاً أن الأسعار السابقة غير شاملة لأي اكراميات للعمال أو خلافه سوى النقل فقط.

أسعار الأسمنت اليوم

ونظراً لارتباط أسعار الحديد بالاسمنت فسوف نوضح لكم اسعاره فيما يلي: