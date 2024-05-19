“استعلم الآن” موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي وطريقة الاستعلام برقم الجلوس

ينتظر الجميع الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات المصرية، حيث تعلن النتيجة الابتدائية محافظة تلو الأخرى، وبعد ان انتهى الطلاب من الامتحانات يوم 15 مايو فقد بينت الوزارة أن عملية التصحيح للامتحانات تستغرق بضعة أيام ليتم بعدها الإعلان فورا عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر المنصات الرسمية التابعة لوزارة التعليم، والتي نبينها عبر الأسطر التالية مع بيان طريقة الاستعلام عن الشهادة الابتدائية برقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بمجرد انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة الدرجات ورصدها سيتم الإعلان الفوري عن نتائج الشهادات الابتدائية في محافظات الجمهورية، يجدر بالذكر أن الطلاب في المرحلة الابتدائية قد أنهوا امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 15 مايو 2024 ليبدأ بعد ذلك عملية التصحيح والتدقيق، والتي لم تأخذ سوى بضع أيام ليتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع الوزارة، وموقع نتيجة نت، واليوم السابع وغيرهم من المنصات الرسمية التي تقوم بتقديم النتيجة بشكل مضمون للطلاب.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس برقم الجلوس

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال بوابة التعليم الإلكتروني، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال موقع نتيجة نت، حيث أنه في أي من المواقع المذكورة يتم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة: