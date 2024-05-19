بشرى سارة للجميع “تحديد موعد العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024” بالزيادة الجديدة

ينتظر العديد من المواطنين الموعد الخاص في صرف الدفعة الجديدة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لعام 2024، والتي سوف تكون في خلال شهر ديسمبر من هذا العام 2024 وذلك حسب الإعلان الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتُعتبر هذه العلاوات الخمس مصدر هام للغاية من أجل دعم فئة كبيرة من المواطنين المصريين الذين تعتمد معيشتهم على المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومن خلال بعض السطور التالية في هذا المقال نوضح لكم جميع ما يتعلق بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

هناك ثلاثة فئات مختلفة من أصحاب المعاشات في مصر، حيث أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم جميع الأشخاص، وهذه الفئات تكون كالآتي:

الفئة الأولى: تشمل أصحاب المعاشات التي يقل معاشهم 2000 جنيه مصري، حيث أن تم صرف علاوة بالكامل لهم.

الفئة الثانية: التي تشمل أصحاب المعاشات الخاصة بهم تتراوح بين 2000 و3000 جنيه مصري، حيث أن تم صرف علاوة بنسبة 21%.

الفئة الثالثة: التي تشمل أصحاب المعاشات التي يزداد معاشهم عن 3000 جنيه مصري، حيث أن صرف علاوة بنسبة 100%.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

إليكم الآن في بعض السطور التالية خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات: