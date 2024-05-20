بجودة hd تردد قناة سبيستون الجديد 2024 على الأقمار الصناعية لمشاهدة أقوى برامج الأطفال

تعتبر قناة سبيس تون الوجهة الأولى للأطفال للاستمتاع بأفضل الرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية في العالم العربي، فهي تقدم تشكيلة متنوعة من المحتوى الشيق والمسلي، مما جعلها القناة المفضلة لدى العائلات والأطفال على حد سواء. إن برامجها الممتعة والمليئة بالمغامرات تنقل الصغار إلى عوالم ساحرة مليئة بالخيال والتسلية وبفضل تنوع محتواها وجودة الرسوم المتحركة المعروضة، تحافظ قناة سبيس تون على شعبيتها وتستمر في جذب الجمهور
تردد قناة سبيس تون الجديد 2024
لتنزيل قناة سبيستون ومتابعة المحتوى الممتع والمسلي والمفيد في نفس الوقت، يمكنك إدخال البيانات التالية على جهاز الاستقبال الخاص بك:
- التردد: 11785
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
إذا كان الاستقبال غير متاح عبر الإعدادات المذكورة أعلاه، يمكنك استخدام بيانات التردد التالية للبحث اليدوي عن القناة:
- التردد: 12341
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
خطوات ضبط قناة سبيس تون الجديد 2024 SPACE TOON
لضبط قناة سبيستون للأطفال على جهاز التلفاز، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز التحكم الخاص بك.
- ابحث عن خيار “البحث عن القنوات” أو “إعدادات القنوات” في القائمة.
- قم بتعيين معدل الترميز على القيمة المناسبة
- قم بتحديد معامل الاستقطاب على “عمودي”، حيث تبث قناة سبيستون بهذا الاستقطاب.
- قد توجد أيضًا إعدادات أخرى مثل معامل تصحيح الخطأ، ويجب تعيينها على القيمة المناسبة (5/6) وفقًا للتردد المستخدم.
أهم برامج قناة سبيس تون الجديد
- “صاحب الظل الطويل”: سلسلة أنمي يحكي قصة صبي يمتلك ظل طويل يحمل قوى خارقة، وينطلق في مغامرات لمحاربة الشر.
- “صقور الأرض”: سلسلة أنمي تروي قصة مجموعة من الشباب يتعاونون لحماية الأرض ومحاربة الأعداء.
- “صنديد”: سلسلة أنمي تدور حول فتى يقوم بمحاربة الشر في عالم خيالي مليء بالمغامرات.
- “صانع السلام”: سلسلة أنمي تسلط الضوء على قيم السلام والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة.
- “الصياد الجريء”: سلسلة أنمي تحكي قصة صياد شاب يواجه التحديات في رحلة بحثه عن كنز.
- “الصياد الصغير”: سلسلة أنمي تدور حول صبي صغير يتعلم فنون القتال والصيد لمواجهة التحديات