حقيقة الكلام ايه!!  تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 .. على جروب تليجرام

حدثت ضجة واسعة في مصر عقب تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادى وهذا الأمر الذي أدى إلى زيادة البحث من قبل الطلاب حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان خبر تسريب امتحان اللغة العربية صحيح أم لا مع العلم أن أول يوم لبداية الامتحانات كان اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024 وعلى الجانب الآخر يريد أولياء الأمور أيضًا التحقق من حقيقة تسريب امتحان الشهادة الإعدادية، نستعرض معكم من خلال السطور التالية كل ما يتعلق بحقيقة تسريب امتحان الشهادة الإعدادية من خلال السطور التالية.

تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

تم إصدار بيان من محافظة القليوبية بأنه على أتم الاستعداد من أجل امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي كما لم يتم إصدار أي بيان رسمي بشأن تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي ولكن في الأيام الماضية فقد انتشرت جروبات على تطبيق التلجرام بشكل كبير تحت مسمى ” شاومينج بيغشش” ولكن عالية هذه الصفحات مزيفة وإلى الآن لم يحدث أي تسريب لامتحانات الصف الثالث الإعدادي.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

سيتم الإعلان عن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم بشكل فوري وسريع بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرةً وبعد الانتهاء من كل ما سبق يتم عرض الدرجات على المحافظ يعقبا الإعلان بشكل رسمي عن النتيجة على موقع المحافظة الرسمي ويتم إتاحتها في المدرسة في اليوم الذي يليه، كما يتوفر معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط التالي:https://www.natega4dk.net المعتمد رسميًا لنشر النتائج