خطوات تنزيل لعبة فيفا موبايل 2024 بنقرة واحدة فقط!! مجانًا + تحميل كوينزات مجانية

يهتم الكثير من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بمعرفة كيفية تنزيل لعبة فيفا موبايل لعام 2024 م، حيث يوجد في هذه اللعبة تحديثات وتحسينات أكثر من رائعة مما يجعلها لعبة متميزة عن ألعاب الفيديو الأخرى، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال الطريقة التي يمكن من خلالها تنزيل لعبة فيفا موبايل لعام 2024 م وذلك على الهواتف الذكية التي بنظام أندرويد بالإضافة إلى الهواتف التي بنظام آيفون.

طريقة تنزيل لعبة فيفا موبايل 2024 على هواتف الأندرويد

يمكن تنزيل لعبة فيفا موبايل لعام 2024 على الهواتف الذكية التي بنظام أندرويد بكل سهولة من خلال إتباع بعض الخطوات، وهي كما يلي:

الدخول إلى متجر Google Play بالهاتف.

داخل خانة البحث الموجودة في أعلى الصفحة، بعد ذلك اكتب “فيفا 2024” ثم انقر فوق رمز العدسة.

سوف تظهر اللعبة بنتائج البحث، انقر فوقها.

اضغط على كلمة “تثبيت” التي توجد تحت اسم اللعبة.

عقب انتهاء التنزيل، افتح اللعبة، ثم أنشئ حساب جديد، وبذلك يمكنك ان تستمتع باللعب.

طريقة تنزيل لعبة فيفا 2024 على هواتف الآيفون

يمكن تنزيل لعبة فيفا موبايل لعام 2024 بهواتف الآيفون من خلال القيام بالخطوات الآتية: