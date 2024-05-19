“ماما ماما شو يا لولو” تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV للاطفال على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة وناسة 2024 واحدة من القنوات التربوية الترفيهية البارزة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والتعليمية للأطفال، حيث تقدم القناة مزيجًا مميزًا من البرامج والأناشيد المسلية التي تجذب اهتمام الصغار وتنمي مهاراتهم، وتعرض قناة وناسة 2024 المختلف من البرامج للاطفال، مما جعلها وجهة مفضلة للأسر لتوفير بيئة ترفيهية آمنة ومفيدة، من خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو تردد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV للاطفال

انطلقت قناة وناسة في 2007 سرعان ما أصبحت إحدى القنوات الرائدة في مجال الترفيه في العالم العربي، وبفضل تنوع برامجها وجودة محتواها، استطاعت أن تحتل مكانة خاصة في قلوب المشاهدين، تتميز القناة بأسلوبها العصري وتقديمها المبتكر، مما يجعلها مصدرًا لا ينضب للمتعة والتسلية.

تردد قناة وناسة على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

أهم البرامج التي تقدمها قناة وناسة للاطفال

من أبرز البرامج التي تقدمها قناة وناسة:

“ضحك ولعب وجد وحب” : برنامج كوميدي يجمع بين الفكاهة والمواقف الطريفة.

: برنامج كوميدي يجمع بين الفكاهة والمواقف الطريفة. “نجوم وناسة” : برنامج يستضيف نجوم الفن والمشاهير ليكشفوا عن جوانب مختلفة من حياتهم.

: برنامج يستضيف نجوم الفن والمشاهير ليكشفوا عن جوانب مختلفة من حياتهم. “وناسة تايم” : برنامج مسابقات يتيح للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز قيمة.

: برنامج مسابقات يتيح للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز قيمة. “صوت الجيل الجديد”: برنامج يكتشف المواهب الغنائية ويدعم الفنانين الشباب.

في الختام تقف قناة وناسة كشاهد على قوة الفن والترفيه في توحيد الناس وإضفاء السعادة على حياتهم إنها ليست مجرد قناة تلفزيونية، بل هي رحلة ممتعة في عالم الضحك والمرح، تعزز من روابط الألفة والمودة بين المشاهدين.