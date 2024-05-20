عبر ملازمنـــا في العراق ” نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 بالاسم فقط” عموم المحافظات

في الساعات الماضية يسيطر على العراق حالة من الترقب من أجل ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 والذي سيتم الإعلان عنه على موقع وزارة التربية العراقية وكان هذا نتيجة التصريحات المعلن عنها بشكل مستمر من قبل مصدر مسؤول في الوزارة وقد أكد أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن نتائج الامتحانات في الفترة المقبلة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بالكامل في كافة المدارس في مختلف محافظات العراق وكان هذا الإعلان كاستجابة للتساؤلات الكثيرة سواء من قبل الكلاب أو أولياء الأمور حتى يتمكنوا من معرفة النتائج.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

صرحت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدور الاول للامتحانات الثالث المتوسط بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومراجعة ورق الامتحانات بعد ذلك سيتم اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي يعقبها الإعلان عنها عبر الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية من أجل تسهيل الحصول على النتائج ومتى يتمكن الطلاب من معرفة الدرجات الخاصة بهم وهذه الخطوة تأتي ضمن إطار من الجهود الواضحة من قبل الوزارة التي تعمل على توفير بيئة مناسبة للطلاب وأولياء الأمور تمكنهم من الاطلاع بكل سهولة على النتائج وهذا له دور كبير في تحفيز الطلاب ودعمهم في استكمال المرحلة الأكاديمية.

كيفية الاستعلام عن كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الاول

يتم الاستعلام بكل سهولة عن النتائج من خلال مجموعة من الخطوات التي سيتم ذكرها كالآتي: