حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 النهائي!! .. تابع قرارات الوزارة الجديدة

بدأ العد التنازلي لموعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الشهر الماضي عن الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة ، والتي تعتبر من أهم الامتحانات في حياة الطالب المصري خلال مسيرته التعليمية ، وتسلط الكثير من وسائل الإعلام الضوء على امتحانات الثانوية العامة وخاصة مع النظام الجديد للامتحانات والذي يمثل صعوبة كبيرة أمام الطلاب وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم العاشر من شهر يونيو 2024 بامتحانات المواد التي لا تضاف إلي المجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو القادمة بينما تبدأ الامتحانات رسميًا بعد اجازة عيد الاضحى المبارك وإليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

يوم 10 يونيو 2024 امتحان التربية الوطنية والدين.

يوم 12 يونيو 2024 امتحان الاحصاء والاقتصاد.

اجازة عيد الاضحى المبارك.

امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو

امتحان اللغة الفرنسية يوم 25 يونيو

امتحان الفيزياء والتاريخ يوم 29 يونيو

امتحان اللغة الانجليزية يوم 2 يوليو

امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم 6 يوليو

امتحان الجيولوجيا والجبر والهندسة وعلم النفس يوم 10 يوليو

امتحان التفاضل والتكامل يوم 13 يونيو

امتحان الاحياء والاستاتيكا والفلسفة وعلم المنطق يوم 17 يوليو

امتحان الديناميكا يوم 20 يوليو

موعد بداية الإجازة الصيفية 2024

تبدأ الاجازة الصيفية رسميًا يوم 21 يوليو 2024 وذلك بعد انتهاء جميع امتحانات الثانوية العام 2024 ، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد 15 يوم من انتهاء الامتحانات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم بدقة عالية، حتى يتمكنوا الطلا من الحصول على الدرجات النهائية.