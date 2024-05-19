اعرف عليك مخالفة كام “ur.gov.iq” رابط الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 عبر منصة أور الإلكترونية

وفرت مديرية المرور العراقية خدمة الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطنين، حيث يمكن لسائق المركبة معرفة المخالفات المرورية المسجلة عليه وقيمتها من خلال هذه الخدمة، كما يمكن دفع الغرامة إلكترونيًا عبر منصة أور الإلكترونية ودون الحاجة إلى الذهاب مقرات المرور، وفي مقالنا سنتحدث عن جميع تفاصيل هذه الخدمة.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024

وفرت مديرية المرور العامة العراقية خدمة الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني عبر منصة الخدمات الإلكترونية أور، وجاءت خطوات الاستعلام على النحو التالي:

الدخول إلى منصة أور الإلكترونية من هذا https://ur.gov.iq/

إضافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول للمنصة.

الدخول إلى خدمات الاستعلام.

النقر فوق زر الاستعلام عن غرامات المرور 2024.

إدخال الرقم الألماني.

النقر فوق زر الاستعلام.

يظهر لك الغرامات المرورية المسجلة عليك وقيمة الغرامة.

قيمة غرامات المرور العامة في العراق

حددت مديرية المرور العراقية قيمة الغرامات المرورية والتي تختلف حسب نوع المخالفة، وجاءت قيمة كل منهما على النحو التالي:

القيادة تحت تأثير المخدر 10000 دينار عراقي.

القيادة بدون ربط حزام الأمان 2500 دينار عراقي.

القيادة في حالة الالتزام بقواعد المرور العامة 500 دينار عراقي.

كيفية سداد غرامات المرور العامة 2024

كما يمكن سداد غرامات المرور العامة إلكترونيًا، حيث حرصت مديرية المرور العامة على توفير خدمة سداد الغرامة بجانب خدمة الاستعلام عن الغرامة بهدف التسهيل على الجميع، حيث يتم سداد قيمة الغرامة إلكترونيًا على النحو التالي: