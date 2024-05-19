لهذه الفئات المستفيدة من زيادة التموين 100 جنيه.. المطبخ هيتملي خيرات زمان لو انت منهم!!

من أجل تحسين المعيشة على المواطن المصري وتوفير السلع الأساسية له قامت وزارة التموين المصرية بتحديد السن المطلوب لاضافة المواليد، من أجل اضافتهم على بطائق التموين، وهذا حرصا منهم علي تلبية رغبة العديد من الأسر في اضافه مواليدهم الجدد ضمن المستفيدين من السلع التموينية الأساسية، والتي هي الركيزة الأساسية في كل منزل، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على كل الشروط الخاصة بهذا الموضوع وكافة التفاصيل فتابعونا.

السن المطلوب لاضافة المواليد

قامت وزارة التموين بتحديد السن المطلوب لاضافة المواليد وهو 4 سنوات، ومن أجل التسهيل على المواطن في كل الإجراءات يمكنه الدخول الى موقع بوابة مصر الرقمية حتى يعرف الشروط الخاصة بإضافة المواليد الجدد، ومن أجل الإستعلام عن كل التفاصيل التي تتعلق بالتموين، كما أن هناك العديد من الفئات التي تستحق الدعم والتي تستفيد من اضافه المواليد على البطاقة التموينية الخاصة بهم.

الفئات المستحقة إضافة المواليد

يوجد العديد من الفئات المستفيدة من تحديد السن المطلوب لاضافة المواليد وهي كالاتي.

الأشخاص الذين يتقاضون معاش من وزارة التضامن الإجتماعي يحق لهم إضافة مولود جديد.

الحاصلين على معاش تكافل وكرامة يتم اضافة المواليد الجدد الخاصين بهم.

المواليد الجدد لأسر الشهداء.

كما أن الأسر البديلة يمكنهم إضافة الأبناء الجدد.

المواطن الحاصل على كارنيه الخدمات المتكاملة يمكنه إضافة مولوده الجديد.

شروط إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها والتي يتم من خلالها تحديد السن المطلوب لاضافة المواليد وهي كالتالي: