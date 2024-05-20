“من هنـــــــا”.. أسماء المقبولين في تعيينات عقود تربية ذي قار 2024

أعلنت مديرية تربية محافظة ذي قار بالعراق أسماء الفائزين بالتعيين على نظام عقد في وظيفتي حارس ليلي وموظف خدمة بالمؤسسات الدولة التعليمية، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات ومراجعتها، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على كيفية الإستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات عقود تربية ذي قار 2024 ابقوا معنا.

أسماء المقبولين في تعيينات عقود تربية ذي قار 2024

كشفت وزارة التربية العراقية عن أسماء المقبولين في تعيينات عقود تربية محافظة ذي قار بعد ما أعلنت الفترة الماضية عنها بحاجة إلى بعض الكوادر البشرية لشغل بعض الوظائف داخل المؤسسات التعليمية وتتمثل خطوات الإستعلام فيما يلي:

في البداية يجب الذهاب إلي موقع وزارة التربية العراقية.

ثم قم بالضغط على زر تسجيل دخول.

يليه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اكتب رقم الهوية في الحقل المخصص له.

الضغط على عقود وزارة التربية 50 ألف.

قم بتدوين البيانات المطلوبة وانقر على زر بحث.

بذلك يتم عرض كافة النتائج وفي حالة القبول سواء بالتعين أو الرفض.

ما هي المستندات المطلوبة للفائزين بالتعيين في تربية ذي قار

أوضحت مديرية التربية محافظة ذي قار فأن يجب على الأسماء الفائزين المقبولين في التعيينات تحضير بعض الوثائق اللازمة وتقديمها في مقر المديرية في المواعيد الرسمية لاستكمال الإجراءات وتتمثل المستندات المطلوبة فيما يلي:

صورة من وثيقة التخرج.

صورة من البطاقة الوطنية.

هوية الأحوال المدنية.

صورة من تأييد مؤسسة الشهداء في حال أن يكون المرشح من ذوي الشهداء.

تأييد اللجان المختصة إذا كان المرشح من الأقليات.

صورة من تأييد الإعاقة إذا كان المرشح من أصحاب الإعاقة.

تقديم ما يثبت بطاقة السكن.

يذكر أن يمكنك الاطلاع على الأسماء الفائزين بالتعيين بعقود في محافظة التربية ذي قار على نظام عقد لعام 2024 في وظيفتي حارس ليلي وموظف خدمة في المؤسسات يوم الأحد الموافق الثاني عشر من مايو 2024.