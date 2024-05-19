سافر بأريحية في عيد الأضحى! احجز تذاكر القطارات بسهولة من غير زحمة ولا مشاوير!

يتساءل الكثيرون عن كيفية حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى، وذلك بسبب استعدادهم للسفر في هذه الفترة المباركة، ولكن قد يجدون صعوبة في حجز التذاكر من شباك التذاكر الخاص بالقطارات كما أنهم يلجؤن لاستقلال هذه الوسيلة بفضل تكلفتها المناسبة للجميع، لذا وفرت لهم هيئة السكك الحديدية إمكانية لحجز هذه التذاكر أون لاين عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وهذا ما سوف نوضحه خلال مقالنا.

طرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024

في حالة كنت تبحث عن كيفية حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى بكل سهولة، فإن هناك العديد من الطرق التي من خلالها يمكن حجز القطارات وسوف نوضحها لكم فيما يلي:

أولًا يمكن الحجز من خلال شبابيك التذاكر الموجودة في محطات القطارات.

كما يمكن الحجز أون لاين بشكل إلكتروني.

كذلك يمكن الحجز عن طريق التطبيق الرسمي الخاص بسكك حديد مصر سواء للأيفون أو الأندرويد.

وأيضًا بإمكانك الحجز من المكاتب المتاحة بالنقابات والهيئات الحكومية الموجودة في بعض مناطق الجمهورية.

وأخيرًا يمكن الحجز عن طريق منظومة الدفع الفوري الخاصة بحجز تذاكر السفر في القطارات وذلك عن طريق وكلاء البيع بـ 820 ألف نقطة.

خطوات حجز تذاكر القطارات اونلاين

يمكن حجز قطار عيد الأضحى بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة جدًا التي سوف نذكرها تاليًا: