أخيرًا “العيد فرحة وأجمل فرحة” .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح كم يوم باقي على عيد الاضحى

مسلسل قطاع كبير جدا من المواطنين في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كم يوم باقي على عيد الاضحى المبارك حيث يعتبر عيد الأضحى هو من اجمل الاعياد التي تمر على المسلمين في جميع أنحاء العالم وهو أطول الأعياد التي تمر على جميع الناس ويتبقى أيام قليلة على موعد عيد الاضحى المبارك حيث انه يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على جميع التفاصيل التي تخص موعد عيد الاضحى المبارك لعام 2024 ميلاديا عام 1445 هجريا تابعوا معي.

كم يوم باقي على عيد الاضحى

تم الاعلان ان اول ايام عيد الاضحى المبارك لعام 2024 ميلاديا عام 1445 هجريا سوف يكون يوم الأحد الذي سوف يوافق يوم 16 يونيو لعام 2024 حيث اتى ذلك وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية الذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد اجازة عيد الاضحى 2024

بعد أن تم التنسيق بين اللجنة العلمية بالمعهد واللجان الشرعية في إدارة الإفتاء المصرية وهيئة المساحة انا سوف يكون هناك بعض الاماكن المخصصة للاستطلاع مثل صحراء الوادي الجديد وجبال سانت كاترين ومرض صدى القطامية ومرسى مطروح وحلايب وشلاتين للاطلاع على الهلال ويمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على موعد أجازة عيد الاضحى المبارك في مصر:

يوم وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15/6.

اول ايام عيد الاضحى يوم الأحد الموافق 16/6.

يوم الاثنين الموافق 17/6.

يوم الثلاثاء الموافق 18/6.

آخر ايام عيد الاضحى يوم الأربعاء الموافق 19/6.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024

ينتظر الكثير أن يتعرف على أجمل عبارات التهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك سوف تتمكن من معرفته عن طريق التالي: