“epedu.gov.iq” رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع الوزارة العراقية تحميل pdf  نتائجنا

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع الوزارة العراقية، وهي النتائج التي تصدرت مختلف المنصات البحثية خلال الساعات الأخيرة، حيث بدأ البحث في دولة العراق عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط والتي تعد من أهم المراحل التعليمية لدى الطالب العراقي، ولذلك فقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل روابط الاستعلام عن النتائج ليتم الكشف عنها من خلالها فور الانتهاء من فترة الامتحانات مباشرة، والآن نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع الوزارة العراقية فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 سيتم اتاحتها فور الانتهاء من أداء الاختبارات بعدة أيام، حيث يتم تخصيص لجان متخصصة لأنهاء إجراءات التصحيح ورصد درجات الطلاب ومراجعتها فور الانتهاء من فترة الامتحانات، والتي ستنتهي خلال شهر يونيو المقبل 2024.

أما عن الروابط المخصصة لإعلان نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في العراق، فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط موقعها الرسمي للاستعلام الإلكتروني عن النتائج، بالإضافة إلى منصة نتائجنا، وهي أحدى المنصات الرسمية المخصصة لإعلان نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في العراق.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

من أجل التسهيل على طلاب الثالث المتوسط وأولياء أمورهم، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 إلكترونيا، والتي تأتي على النحو التالي: