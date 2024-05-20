اشتري بخصومات كبيرة تصل إلى 25% … عروض كارفور يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في مصر

الأجهزة الكهربائية والمنزلية تشكل قطاع هام في الأسواق المصرية وعادة ما تكون مرتفعة التكلفة لذا يلجأ الناس إلى البحث عن الصفقات والخصومات ولكن من النادر العثور عليها بسهولة من قِبَل الشركات المصنعة ومع ذلك يقدم كارفور مصر مجموعة رائعة من العروض على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية بتخفيضات كبيرة تصل إلى 21٪ تقدم كارفور مصر مجموعة متنوعة من العروض الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية مما يشمل التلفزيونات والثلاجات والغسالات والميكروويف وأجهزة الهواتف المحمولة والمزيد وتتميز هذه العروض بتخفيضات هائلة تصل إلى 21٪ على بعض المنتجات المختارة.

عروض كارفور يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في مصر

متجر كارفور مصر يسعى جاهدا لتلبية احتياجات العملاء في مجال الأجهزة المنزلية الحديثة حيث يقدم مجموعة من العروض كارفور يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في مصر

شاملة تشمل المكانس الكهربائية والغسالات،والثلاجات والبوتاجازات والمراوح ومبردات الهواء والمزيد بخصومات تصل إلى 35٪.

تعتبر هذه العروض الجديدة فرصة رائعة للعملاء لشراء الأجهزة المنزلية بأسعار مخفضة حيث تبدأ الخصومات من 5٪ وتصل إلى 35٪ على مجموعة متنوعة من الأجهزة ويشجع العملاء على الاستفادة من هذه العروض التي تستمر حتى الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024

سواء كنت بحاجة إلى تحديث أجهزة منزلك الحالية أو البحث عن أجهزة جديدة لتجهيز منزلك فإن متجر كارفور مصر يقدم مجموعة واسعة من الخيارات لتلبية احتياجاتك ومع الخصومات الكبيرة المقدمة يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة التسوق المريحة والاقتصادية.

مجلة كارفور

يمكن الاستفادة من مجموعة من أقوى العروض المقدمة على الأجهزة المنزلية من كارفور مصر والتي تشمل تخفيضات على مختلف المنتجات. التفاصيل كالتالي: