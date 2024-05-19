لينك pdf كشوفات نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024

يترقب عدد كبير من الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي الدور الأول، موعد إعلان النتائج التي من المتوقع صدورها في الأيام القليلة، خاصة بعد أن انتهت وزارة التربية العراقية من تصحيح جزء كبير في أول أيام لها اليوم الأحد الموافق 19 مايو، بالإضافة إلى نسبة نجاح هذا الترم أعلى عن العام الماضي، وفقًا لتصريحات مسؤولين داخل وزارة التربية، ويمكنك التعرف على طريقة استخراج النتائج عقب صدورها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

إعلان كشوفات نتائج السادس الابتدائي دور أول

وأشارت وزارة التربية العراقة، إلى أن إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول سيتم في الأيام القليلة المقبلة، بعد البدء في عملية التصحيح والمراجعة النهائية، التي يتم على إثرها رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة في محافظات العراق، بما يسمح للعديد من الطلبة بالإطلاع على كشوفاتهم عقب الاستعلام عنها بشكل مباشر، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية الرسمي وموقع نتائجنا.

رابط اعلان نتائج السادس الابتدائي دور أول

وعن رابط استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، فيمكنك الإستعلام عنها وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-