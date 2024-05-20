شروط التسجيل في فرجت لسداد الديون وكيفية التقديم 1445

بواسطة منصة أبشر قامت الحكومة السعودية بتوضيح الشروط المطلوبة للتسجيل كمستفيد في فرجت، و تشجع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة على التسجيل وإنشاء حساب جديد لمستفيدي الضمان الإجتماعي، بهدف سداد الديون والأقساط، بما في ذلك قروض المواطنين، و تسهل هذه المبادرة تنظيم الحياة المالية وتحسين مستوى المعيشة للأفراد المحتاجين، وتقدم الدعم الضروري لهم.

شروط التسجيل في فرجت

تحرص الحكومة السعودية على تقديم خدمة تسجيل مميزة لبرنامج فرجت كمستفيد، بهدف الإفراج عن المسجونين في السجون السعودية من خلال التبرعات المقدمة. وتقدم المنصة شروطًا واضحة ومحددة للتسجيل وهي:

يتطلب التسجيل وجود حساب عبر منصة أبشر.

أن يكون المديون غير قادر على تسديد ديونه.

أن يكون مسجوناً بسبب الديون فقط.

ألا يكون المواطن قد استفاد من أي خدمات حكومية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك ليتمكن من التسجيل كمستفيد.

كيفية التسجيل في منصة فرجت

يعتبر التسجيل في منصة فرجت كمستفيد من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن طريق اتباع الخطوات فيما يلي:

قم بدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنـــــــــــا .

حدد خدمة أبشر للأفراد.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

الإنتقال إلى قائمة خدماتي.

الضغط على خدمة فرجت للتسجيل.

كتابة المعلومات الخاصة بالديون وتقديم إثبات لها.

إدخال البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

الضغط على تقديم لسداد الديون كمستفيد.

في حال تم التبرع للمنصة، ستقوم برنامج فرجت بسداد جميع الديون المتراكمة.

مميزات برنامج فرجت

يتمتع برنامج فرجت بالعديد من المميزات منها: