متفوتش الفرصة وقدم الآن.. وزارة الخارجة تعلن عن توافر وظائف شاغرة للجنسين ويمكنك التقديم إلكترونيًا

قامت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان عبر الإدارة العامة للموارد البشرية عن فرص عمل تعاقدية متنوعة تتيحها للكفاءات الوطنية، سواء كانوا رجالًا أو نساء، في مجموعة واسعة من التخصصات، وتأتي هذه الوظائف كفرصة ذهبية للكثيرين للإستفادة الكاملة منها، ولجعل العملية أسهل للجميع، فقد فتحت الوزارة باب التقديم الإلكتروني عبر موقعها الرسمي.
طريقة التقديم في وظائف وزارة الخارجية
تحرص وزارة الخارجية على تيسير عملية التقديم للمواطنين الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة، ويمكن التقديم إلكترونيا عبر الآتي:
- انقر على موقع وزارة الخارجية السعودية من هنـــــــــــا.
- اضغط على أيقونة الخدمات المعروضة على الشاشة.
- اختر أيقونة التوظيف.
- ابحث واختر الوظيفة المناسبة لك من القائمة المعروضة على الشاشة.
- قم بملء البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.
- اطلع على الشروط المطلوبة واضغط على الموافقة عليها.
- قم برفع المستندات المطلوبة للتسجيل.
- اضغط على زر إرسال الطلب الموجود في أسفل الصفحة.
شروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية
وضعت وزارة الخارجية شروطًا صارمة للمتقدمين لشغل الوظائف المتاحة، وأكدت أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مطابق لتلك الشروط أو به نقص في المستندات المطلوبة، وتتضمن شروط التقديم ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة.
- ألا يكون متزوجًا أو متزوجة من شخص غير سعودي الجنسية.
- أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.
- لا يجوز للمتقدم أن يكون لديه مانع من العمل خارج المملكة السعودية.
- يجب على المتقدم إثبات إجادته للغة الإنجليزية بمستوى يعادل 5 درجات في اختبار الايلتس أو ما يعادله في اختبار التويفل.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.
- أن يكون المؤهل المحصل من خارج المملكة معادلًا من وزارة التعليم.
- اجتياز المقابلة الشخصية.