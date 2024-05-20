متفوتش الفرصة وقدم الآن.. وزارة الخارجة تعلن عن توافر وظائف شاغرة للجنسين ويمكنك التقديم إلكترونيًا

قامت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان عبر الإدارة العامة للموارد البشرية عن فرص عمل تعاقدية متنوعة تتيحها للكفاءات الوطنية، سواء كانوا رجالًا أو نساء، في مجموعة واسعة من التخصصات، وتأتي هذه الوظائف كفرصة ذهبية للكثيرين للإستفادة الكاملة منها، ولجعل العملية أسهل للجميع، فقد فتحت الوزارة باب التقديم الإلكتروني عبر موقعها الرسمي.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الخارجية

تحرص وزارة الخارجية على تيسير عملية التقديم للمواطنين الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة، ويمكن التقديم إلكترونيا عبر الآتي:

انقر على موقع وزارة الخارجية السعودية من هنـــــــــــا .

اضغط على أيقونة الخدمات المعروضة على الشاشة.

اختر أيقونة التوظيف.

ابحث واختر الوظيفة المناسبة لك من القائمة المعروضة على الشاشة.

قم بملء البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

اطلع على الشروط المطلوبة واضغط على الموافقة عليها.

قم برفع المستندات المطلوبة للتسجيل.

اضغط على زر إرسال الطلب الموجود في أسفل الصفحة.

شروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية

وضعت وزارة الخارجية شروطًا صارمة للمتقدمين لشغل الوظائف المتاحة، وأكدت أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مطابق لتلك الشروط أو به نقص في المستندات المطلوبة، وتتضمن شروط التقديم ما يلي: