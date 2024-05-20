نتيجة الصف السادس الابتدائي والخامس والرابع بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم.. بالدرجات لكل المواد

تعد نتيجة الصف السادس الابتدائي من النتائج المهمة لدى الطلاب حيث المرحلة الابتدائية تعد من المراحل الأساسية في المسيرة التعليمية لديهم لتهيتئهم للإنتقال إلى المرحلة الإعدادية، فقد بذلت الوزارة قصارى جهدها لتوفير النتائج بشكل سهل ويسير للتوفير على الطلاب، كذلك توفير التظلمات بعد ظهور النتائج بشكل نهائي، وإخراج النتائج بشكل سلس وتقديرات وكذلك بالألوان، وتلك التطورات نتيجة النظام الجديد في التعليم.

التقديم للمرحلة الإعدادية

بعد حصول الطلاب على نتائج ختام المرحلة الابتدائية، عليه تجهيز الأوراق الآتية للتقديم في المدرسة الإعدادية:

شهادة نجاح وإتمام المرحلة الابتدائية.

عدد ست صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6 مدون عليها اسم الطالب.

شهادة الميلاد الأصلية للطالب، بالإضافة إلي 4 صور منها.

إحضار ملف التقديم للصف الأول الإعدادي.

كذلك تجهيز عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

بالإضافة إلى توفر رقم هاتف ولي الأمر متاح.

وأيضا طلب التحاق مستوفي الدمغات.

وتوفير البطاقة الصحية مستوفاه توقيع الكشف الطبي من التأمين الصحي.

وبطاقة الحكومة الإلكترونية للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

وأيضا طابع نقابة مهن تعليمية فئة واحد جنيه.

وكذلك طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وتوفير طابع تنمية موارد.

وإحضار دوسيه تقديم إعدادي كامل الدمغات.

بالإضافة إلى الشهادة الصحية (التأمين الصحي الشامل).

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

لكي يتم الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي لجميع المحافظات يرجى اتباع الخطوات التالية: