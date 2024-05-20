من خلال المقال هتكون الفرحة فرحتين فرحة العيد هتكمل، تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بالدولة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك 2024، تثير مرتبات شهر يونيو 2024 استفسارات العديد من المواطنين، خاصة العاملين في القطاع الحكومي، حيث يبحثون عن موعد صرفها وما إذا كان من الممكن تقديمها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بالدولة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك 2024

فرحة العيد هتكمل، تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بالدولة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك 2024،حيث أعلنت وزارة المالية في بيان صادر عن تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو المقبل للعاملين بالدولة، يأتي هذا التقديم احتفالاً بإغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 واقتراب عيد الأضحى المبارك، من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتوفير الدعم والرعاية للعاملين بالقطاع الحكومي، مما يسهم في توفير الإستقرار المالي والراحة لهم خلال هذه الفترة المهمة من العام.

مرتبات شهر يونيو بعد الزيادة الأخيرة

وبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق على فرحة العيد هتكمل، تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بالدولة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك 2024، نصل الآن إلى مرتبات شهر يونيو بعد الزيادة الأخيرة، يجدر بالذكر أن مرتبات شهر يونيو 2024 ستصرف بالزيادة الجديدة التي تمت الموافقة عليها اعتبارًا من شهر مارس 2024، والتي قد تم تقديم موعدها بدلاً من يوليو 2024.

وفي هذا السياق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وذلك ضمن حزمة اجتماعية عاجلة تستهدف تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.