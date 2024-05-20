“استعلم حالا”.. رابط الإستعلام نتيجة الصف الرابع الإبتدائي برقم الجلوس 2024

بعد انتهاء امتحانات الصف الرابع الإبتدائي يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري، ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور وقت ظهور النتائج للتأكد من النجاح والإنتقال للمرحلة القادمة، ومن المقرر أن تعليم المديريات التعليمية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية نتيجة الصف الرابع الإبتدائي للصف الثاني بعد الإنتهاء من جميع أعمال الكنترول والتصحيح يتم إعلانها فور الإعتماد، ويمكنك الإستعلام على النتيجة بشكل إلكتروني من خلال تنفيذ بعض الخطوات سوف نتعرف عليها فيما يلي:

كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني 2024

يستطيع جميع أولياء الأمور الإستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، بعد ظهورها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، ويجب التنويه على أن الكنترول يعمل جاهدا على رصد الدرجات والتأكد من صحة رصد الدرجات لأخذ الطالب حقه، ويمكنك الإستعلام من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في بادئة الأمر يجب الذهاب إلى الموقع الإلكتروني بوابة النتائج الرسمي لمديرية التربية والتعليم أو من خلال موقع نتيجة نت.

ثم قم باختيار سنوات النقل وبعد ذلك حدد خيار الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني.

اكتب اسم الطالب ورقم الجلوس أو الرقم القومي في الخانات المخصص لذلك.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الإستعلام وبذلك تظهر أمامك نافذة آخرى تحتوي على تفاصيل النتيجة بيسر.

دليل نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالألوان

تظهر النتيجة بالألوان بدلاً من الدرجات ومن المؤكد أن يوجد الكثير من أولياء الأمور لن تتعرف على الألوان تدل على النجاح أم لا، وتتمثل ألوان النتيجة فيما يلي: