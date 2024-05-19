تذاكر ركوب القطار مجانا بدون فلوس يوميًا لهؤلاء.. خبر سعيد النهاردة شوف لو كنت واحد منهم

قامت هيئة السكك الحديدية بالإعلان عن وجود تذاكر ركوب القطار مجانا وهذا التصريح بشأن فئات معينة، حيث يعد القطار من أفضل وسائل المواصلات المتواجدة في الوقت الحالي وأقلها تكلفة على المواطن، هذا التخفيض خاص بفئات معينة، وهناك العديد من الفئات الاخرى التي تم تخفيض التذكرة إلى النصف، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف معكم علي كل التفاصيل.

تذاكر ركوب القطار مجانا

لقد جاء هذا القرار من أجل فئات معينة وليس لكل المواطنين، وتعد تذاكر ركوب القطار مجانا خطوة تهدف لتقديم الدعم المادي لهم، ومن هؤلاء الأشخاص:

الأشخاص الذين لديهم اعاقه جسديه او عقليه.

بالإضافة إلى كبار السن.

وأيضا الاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ولا يملكون أموال.

وقد جاء هذا القرار بقرار رئاسي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شروط الحصول علي التذاكر مجانا

يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها من أجل الحصول على تذاكر ركوب القطار مجانا وهنا سوف نذكرها لكم بالتفصيل:

بالنسبة للقطار في الدرجة العادية يحق لكافة كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 70 عام الركوب مجانا. الأطفال الذين يعانون من أمراض سرطانية بشرط أن يكونوا تحت سن ال10 سنوات. وفي هذا الموضوع قد قررت هيئة السكك الحديدية إنشاء كارت خاص بهم يسمح لهم بالدخول والخروج بشكل مجاني. الأطفال من الصم والبكم.

بالنسبة للأشخاص الذين يستطيعون ركوب القطار بنصف ثمنه هم: