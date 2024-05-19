عاجل “وزارة العمل” تأخير كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق لهذا السبب!!

أصبحت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، هي الشغل الشاغل لملايين المواطنين في محافظات دولة العراق، فضلاً عن أن هذا البرنامج يقوم بدعم الكثير من الأشخاص أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يوفر الدعم الملائم التي يمكنك الحصول عليه شهريًا، لكن وجبة مايو تأخرت عن باقي الوجبات السابعة، وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف عن سبب التأخير حتى الأن في العراق.

ما سبب تأخير وجبة سابعة الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية هو عدم تدبير التمويل اللازم توزيعه على جميع المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية، مؤكدة بأنه في الأيام القليلة المقبلة، سيتم نشر الكشوفات التي تشملها الوجبة السابعة، في حال الانتهاء من تدبير التمويل التي سيتم توزيعه على المستفيدين، مع العلم أنه تم الانتهاء من دراسة جميع الطلبات المقدمة، ولم يتبق سوى خطوة نشر الكشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل أو منصة مظلتي.

كيف استخراج كشوفات الوجبة السابعة

بعد أن يتم الإعلان عن جميع كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، فإنه يمكنك استخراج الكشوفات وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-