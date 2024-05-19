“أطعم من الجاهز” طريقة عمل آيس كريم المانجو بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وطعم هيعجب كل عيلتك

في فصل الصيف، يعتبر الآيس كريم من أكثر المثلجات شهرة وانتشارًا حول العالم، وهو الحل اللذيذ والمنعش للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة ولإضفاء لمسة من السعادة والانتعاش على أيامنا الصيفية ويعشق الكثيرون، بما في ذلك الأطفال والكبار، طعمه الرائع ومجموعة النكهات اللذيذة التي يأتي بها وتحضير الآيس كريم في المنزل ليس معقدًا، ويمكنك التحكم في المكونات والنكهات التي تفضلها ويمكنك استخدام فواكه طازجة مثل الفراولة أو المانجو أو العنب، أو حتى الشوكولاتة أو الفانيليا لتحضير نكهات مختلفة تلبي أذواقك الشخصية، كما يمكنك تجربة إضافة المكسرات المفرومة أو أصابع الكوكيز المقرمشة لتضفي لمسة من التنوع والقوام اللذيذ.

طريقة عمل آيس كريم المانجو

إذا كنت ترغب في تحضير آيس كريم المانجو في المنزل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

3 عدد من المانجو.

كوب ونصف من كريمة الخفق.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير: