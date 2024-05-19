“أطعم من الجاهز” طريقة عمل آيس كريم المانجو بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وطعم هيعجب كل عيلتك

في فصل الصيف، يعتبر الآيس كريم من أكثر المثلجات شهرة وانتشارًا حول العالم، وهو الحل اللذيذ والمنعش للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة ولإضفاء لمسة من السعادة والانتعاش على أيامنا الصيفية ويعشق الكثيرون، بما في ذلك الأطفال والكبار، طعمه الرائع ومجموعة النكهات اللذيذة التي يأتي بها وتحضير الآيس كريم في المنزل ليس معقدًا، ويمكنك التحكم في المكونات والنكهات التي تفضلها ويمكنك استخدام فواكه طازجة مثل الفراولة أو المانجو أو العنب، أو حتى الشوكولاتة أو الفانيليا لتحضير نكهات مختلفة تلبي أذواقك الشخصية، كما يمكنك تجربة إضافة المكسرات المفرومة أو أصابع الكوكيز المقرمشة لتضفي لمسة من التنوع والقوام اللذيذ.
طريقة عمل آيس كريم المانجو
إذا كنت ترغب في تحضير آيس كريم المانجو في المنزل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- 3 عدد من المانجو.
- كوب ونصف من كريمة الخفق.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير:
- قشر المانجو واقطعها إلى قطع صغيرة. ثم ضعها في وعاء عميق واهرسها جيداً حتى تصبح ناعمة.
- أضف ربع كوب من السكر إلى المانجو المهروس وقلبهما معًا حتى يمتزجا تمامًا.
- في وعاء آخر، اخفقي الكريمة الخفق حتى تصبح كثيفة وناعمة ثم أضيفي باقي كمية السكر واستمري في الخفق حتى يمتزج السكر تمامًا مع الكريمة.
- أضيفي المانجو المهروس وملعقة الفانيليا إلى الكريمة وقلبي المكونات بلطف حتى يتجانس الخليط.
- صبي الخليط في علبة محكمة الغلق وضعيها في الفريزر لمدة 4 ساعات على الأقل، أو حتى يتجمد الآيس كريم تمامًا.
- بعد ذلك، قومي بنقل الآيس كريم المتجمد إلى خلاط كهربائي واخفقيه لبضع ثوانٍ حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا.
- صبي الآيس كريم في العلبة مرة أخرى وضعيها في الفريزر لبضع ساعات إضافية حتى يتماسك الآيس كريم بشكل جيد.
- يمكنك تقديم آيس كريم المانجو في أطباق التقديم والاستمتاع به مع العائلة والأصدقاء.