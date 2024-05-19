نزلها علي فونك pdf من رابط نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 موقع وزارة التربية

تعد المرحلة المتوسطة من المراحل التعليمية المهمة والتي تؤثر على المسيرة التعليمية بأكملها لدى الطالب، ولذلك فإنه في الوقت الحالي تم تركيز الاهتمام على نتائج الثالث متوسط من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية للتيسير على الطالب الحصول عليها إلكترونيا بدون عناء، كذلك بذل الجهود في عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، ورفع درجات الطلاب بمنتهى الدقة، وتلخيصاً لذلك فإنه سوف يتم التعرف على موعد امتحانات الثالث متوسط لهذا العام 2024، وكذلك كيفية الاستعلام عنها في الأسطر القادمة.

امتحانات الثالث متوسط

قامت الوزارة بتهيئة الاجواء للطلاب وأعلنت أن الامتحانات ستكون ذات مستوى متوسط ومناسبة لأغلبية الطلاب وقدراتهم التحصيلية، بدون أي اشكاليات أو تعقيدات، مبينة كذلك موعد بدء الامتحانات والمقرر في اليوم الحادي والعشرين من شهر مايو لهذا العام 2024 وفور الانتهاء من كافة الامتحانات وعمليات التصحيح، سيتم رفع كافة الدرجات والتقديرات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، كذلك أتاحت الوزارة إمكانية تنزيل النتيجة على الأجهزة الخاصة بالطلبة.

نتائج الثالث متوسط

يتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط والحصول على كافة الدرجات بالتقديرات إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية: