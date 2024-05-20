من خلال منصة أبشر.. خطوات الإستعلام عن تصريح الحج برقم الهوية وعقوبة الحج بدون تصريح

تتعاون وزارة الداخلية السعودية بشكل وثيق مع وزارة الحج والعمرة لضمان تقديم جميع الخدمات المتعلقة بموسم الحج عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك إصدار التصاريح، وأوضحت الوزارة الإجراءات المطلوبة للتحقق من تصاريح الحج باستخدام رقم الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.

كيفية الإستعلام عن تصريح الحج

للتحقق من تصريح الحج باستخدام رقم الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من هنا .

النقر على خيار أبشر أفراد.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور المعتمدة.

اختيار خدمات.

الضغط على خيار الإستعلام عن تصاريح الحج.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

الضغط على استعلام لعرض حالة الطلب المقدم سابقاً، سواء كان مقبولاً أو مرفوضاً.

عقوبة أداء الحج بدون تصريح

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مجموعة من العقوبات المشددة على الأفراد الذين يقومون بأداء مناسك الحج دون الحصول على التصريح اللازم، وتتضمن هذه العقوبات الآتي:

فرض غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي على كل مخالف.

السجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر لمن يقوم بنقل الحجاج بدون تصريح، مع مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة.

ترحيل المواطنين والمقيمين الذين يؤدون الحج دون تصريح.

منع المخالفين من دخول المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة تكرار المخالفة.

أهمية تصريح الحج

تصريح الحج له أهمية كبيرة لعدة أسباب: