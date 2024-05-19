اضبطها الآن تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY 2024 على النايل والعرب سات

يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن طرق لتسلية أطفالهم وجعلهم يستمتعون بأوقات فراغهم، تعد قناة “توم وجيري” إحدى أبرز الخيارات المفضلة لدى الكثير من الأسر، نظرًا لما تقدمه من قصص كرتونية شيقة وممتعة للأطفال ومن خلال هذا المقال، سنستعرض تردد قناة “توم وجيري” على القمرين الصناعيين “عرب سات” و”نايل سات” بالإضافة إلى أبرز مميزات هذه القناة الشهيرة التي ستساعد على إثراء الوقت المخصص للترفيه والتسلية لدى الأطفال خلال العطلات الصيفية.
تردد قناة توم وجيري للأطفال
ولتسهيل متابعة هذه القناة الشهيرة على جهاز الاستقبال الخاص بك، نقدم لك في هذا المقال تردد قناة “توم وجيري” على كل من “نايل سات” و”عرب سات”
على قمر “النايل سات”، يمكنك ضبط قناة “توم وجيري” عبر التردد التالي:
- التردد: 12149
- القطبية: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- معدل الترميز: 27500
أما على قمر “العرب سات”، فيمكنك ضبط القناة عبر التردد:
- التردد: 11315
- القطبية: أفقي
- معدل الترميز: 27500
مميزات مشاهدة قناة توم وجيري للأطفال
قناة توم وجيري تقدم الكثير من الفوائد المميزة للأطفال، حيث تُسهم في:
- تنمية المهارات الإبداعية والخيالية:
- تشجع القصص المثيرة والمليئة بالمغامرات على تخيل السيناريوهات المختلفة وإيجاد حلول إبداعية للمشكلات.
تعزيز القيم الأخلاقية:
- تبرز نماذج متنوعة للسلوكيات الإيجابية والسلبية، مما يساعد الأطفال على استيعاب القيم الأخلاقية المهمة.
- تنمية المهارات اللغوية:
- احتواء القناة على مفردات ولغة متنوعة يُثري رصيد الأطفال اللغوي ويُحسن قدراتهم التعبيرية.
- التعرف على الثقافات المختلفة:
- تقديم قصص وشخصيات متنوعة يُوسع مدارك الأطفال ويُعزز فهمهم للتنوع الثقافي.
- قضاء وقت ممتع:
- تشكل مشاهدة “توم وجيري” وقتًا ممتعًا وممتعًا للأطفال، حيث تجذب انتباههم وتُسعدهم.