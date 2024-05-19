اضبطها الآن تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY 2024 على النايل والعرب سات

يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن طرق لتسلية أطفالهم وجعلهم يستمتعون بأوقات فراغهم، تعد قناة “توم وجيري” إحدى أبرز الخيارات المفضلة لدى الكثير من الأسر، نظرًا لما تقدمه من قصص كرتونية شيقة وممتعة للأطفال ومن خلال هذا المقال، سنستعرض تردد قناة “توم وجيري” على القمرين الصناعيين “عرب سات” و”نايل سات” بالإضافة إلى أبرز مميزات هذه القناة الشهيرة التي ستساعد على إثراء الوقت المخصص للترفيه والتسلية لدى الأطفال خلال العطلات الصيفية.

تردد قناة توم وجيري للأطفال

ولتسهيل متابعة هذه القناة الشهيرة على جهاز الاستقبال الخاص بك، نقدم لك في هذا المقال تردد قناة “توم وجيري” على كل من “نايل سات” و”عرب سات”

على قمر “النايل سات”، يمكنك ضبط قناة “توم وجيري” عبر التردد التالي:

التردد: 12149

القطبية: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

أما على قمر “العرب سات”، فيمكنك ضبط القناة عبر التردد:

التردد: 11315

القطبية: أفقي

معدل الترميز: 27500

مميزات مشاهدة قناة توم وجيري للأطفال

قناة توم وجيري تقدم الكثير من الفوائد المميزة للأطفال، حيث تُسهم في: