“سجل من هنا”.. رابط سحب استدعاء البكالوريا 2024 في الجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن إتاحة رابط سحب استدعاء البكالوريا 2024 لجميع ولايات الجزائر، وقد تم الإعلان بصورة رسمية عن التسجيل من خلال الموقع الخاص بالوزارة من خلال الإنترنت حيث يتمكن الطلاب من معرفة موعد الامتحان الخاص بهم وأيضًا المكان الخاص بكل طالب.

كيف يتم الاستدعاء للبكالوريا بالجزائر 2024

يمكنك معرفة أهم التفاصيل الخاصة بالاستدعاء للبكالوريا من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول إلى الموقع الخاص الديوان الوطني. ثم اضغط على كلمة ولاية التلميذ. سوف يتطلب منك اسم الشخص وكلمة مروره. قم بالضغط على كلمة المترشحين الأحرار. يجب إدخال كل البيانات الخاصة بالطالب، وكذلك يجب أن يتأكد من هذه البيانات أنها صحيحة وكاملة. في النهاية يظهر أمامك ورقة خاصة بالبكالوريا 2024. يمكنك في هذا الوقت طباعة البكالوريا

ما هو موعد سحب البكالوريا في الجزائر2024

قامت وزارة التعليم بالجزائر بتوضيح أن نسبة الحضور في عام 2024 سوف تكون مرتفعة عن العام الماضي وهذا دليل أن العدد كبير جدًا من الطلاب، لذلك تم سحب موعد الخاص باستدعاء البكالوريا فقد وصل عدد الطلاب الذين دخلوا إلى هذا الاختبار حوالي 45485 من جميع الولايات وتم انتهاء عملية التسجيل الموافق يوم 7 في شهر مايو 2024، مع العلم أن الاختبارات سوف تنتهي الموافق يوم 20 وهو الاثنين من شهر مايو 2024.

كيف يتم استخراج شهادة البكالوريا 2024

سيتم بدء استخراج الشهادة الخاصة بالبكالوريا في الجزائر ابتداء من يوم 3 حتى يوم 5 الموافق شهر مايو 2024، وذلك سوف يتم ذلك الأمر من خلال الموقع الخاص بالديوان الوطني حيث قامت الوزارة الوطنية بالجزائر بتوضيح العديد من التوجيهات الخاصة للطلاب، وهي يجب على الطالب أن يتأكد من المواعيد والتواريخ التي تم تحديدها وذلك حتى لا يتم الحرمان بدخول القاعة.