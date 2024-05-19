أقوى موبايل شاومي : أحسن تليفون اتعمل بسعر رخيص لكل الفئات

من شركات الهواتف الذكية التي اخذت في الظهور في السنوات القليلة الماضية هي شركة شاومي الصينية والذي نحن بصدد توضيح أقوى موبايل شاومي خاص بالشركة، حيث أصبح لدى الشركة قاطعة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام، تمتاز منتجات الشركة بالجودة والدقة العالية والإمكانيات المبهرة، ذلك بجانب السعر المناسب، ولذلك لجأ إليها الكثير من المستخدمين.

أقوى موبايل شاومي

يبحث عدد كبير من محبي شركة شاومي عن أقوى موبايل شاومي موجود في الأسواق حاليا، ويعد هاتف Xiaomi 14 Ultra الموجود في الوقت الحالي والذي يطلق عليه البعض وحش شاومي، وإليكم أهم مواصفات الجهاز:

تم إصدار الجهاز في شهر فبراير 2024.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 14.

يبلغ حجم الشاشة حوالي 6.73 بوصة، أما معدل تحديث الشاشة فهو 120 هرتز.

ذاكرة الوصول العشوائي للجهاز تصل إلى 16 جيجا بايت.

كاميرا خلفية رباعية بدقة تصل إلى 50 ميجا بيكسل.

أما كاميرا الجهاز الأمامية فهي بدقة 32 ميجا بيكسل.

مميزات هاتف Xiaomi 14 Ultra

يحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra على الكثير من المميزات التي تجعله بالحق هو أقوى موبايل شاومي، والذي يتميز بالتالي: