العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر في السعودية.. ياترى الدعم هينزل امتي..؟!

تسعى الحكومة السعودية جاهدة إلى تقديم مجموعة واسعة من برامج الدعم المتنوعة، وذلك بهدف مساعدة المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المحدود، ومن بين هذه البرامج المتميزة، يبرز برنامج الدعم السكني الذي يهدف إلى توفير المأوى للأسر التي تفتقر إلى السكن المناسب، ومع اقتراب شهر مايو 2024، بدأ المستفيدون من هذا البرنامج يتساءلون بشغف عن الموعد المحدد لإيداع الدعم السكني، خاصة في ظل القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بتوحيد مواعيد صرف الرواتب الشهرية، ومن هذا المنطلق، سنقوم اليوم بتوضيح متى سوف يتم إيداع الدعم السكني خلال شهر مايو 2024، لتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين وضمان استفادتهم القصوى من هذا البرنامج الحيوي.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

أولا، يتوجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للدعم السكني.

بعد الدخول إلى الموقع، يجب على المستخدم تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وتشمل هذه البيانات إدخال رقم الهوية الوطنية بدقة لتفادي أي أخطاء قد تعرقل عملية الاستعلام.

يمكن للمستخدم أيضا اختيار خيار تسجيل الدخول عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد، وهو خيار يتيح الوصول إلى الحساب الشخصي بسهولة وأمان باستخدام بيانات النفاذ الوطني.

عند تسجيل الدخول بنجاح إلى الحساب الشخصي في منصة سكني، ينبغي الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

من الصفحة الرئيسية، يتم اختيار خيار الاستعلام عن الدعم السكني، والذي يمكن العثور عليه بوضوح ضمن قائمة الخيارات المتاحة.

فور اختيار هذا الخيار، ستظهر للمستخدم تفاصيل حالة الاستحقاق بشكل فوري، مما يتيح له معرفة موقفه من الدعم السكني دون تأخير.

موعد صرف الدعم السكني

أفادت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بالتاريخ المعتمد لصرف الدعم السكني الشهري، حيث تقرر أن يتم تحويل المبالغ المستحقة في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي ومع ذلك، إذا تزامن هذا التاريخ مع عطلة رسمية، فإنه يتم تعديل موعد الصرف إما بتقديمه أو تأخيره وفقا لما تقتضيه الظروف، وبناء على ذلك، من المتوقع أن يتم تأخير صرف الراتب إلى يوم السبت، الخامس والعشرين من شهر مايو لعام 2024، وذلك لأن اليوم الرابع والعشرين يصادف يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.