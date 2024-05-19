درجاتك حسب الاسم نتائج التاسع سوريا 2024| www.moed.gov.sy النتائج الامتحانية حسب الاسم

نتائج التاسع سوريا 2024، التعليم هو السلاح الذي يرتقي به الأمم، وتقوى به الأجيال، حيث أن مراحل التعليم المختلفة تضيف إلي المتعلم الكثير والكثير من المعرفة ابتداءًا من مراحل التأسيس وحتى انتهاء الدراسة بشكل تام، ولذلك فإن المرحلة الإعدادية تعد مرحلة في غاية الأهمية لأنها تعد مرحلة انتقالية تحدد مصير الطالب، ومن هنا فإن نتائج التاسع سوريا محل تساؤلات كثيرة من قبل الطلاب وفي هذا المقال سوف نوفر كافة المعلومات الخاصة بالحصول على النتيجة والاستعلام عنها.

جدول امتحانات الصف التاسع سوريا

تم توزيع جدول امتحانات الصف التاسع على سبعة آيام، بينها فواصل زمنية لإعطاء الطلاب فرصة الاستدراك وجاء الجدول على النحو التالي:

مادة الاجتماعيات ستكون يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024.

وبعدها مادة اللغة الفرنسية والتي ستكون يوم يوم الاربعاء الموافق 29 مايو 2024.

كما أن اللغة العربية ستكون يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

وبعدها تكون مادة التربية الدينية والمقررة في يوم 3 يونيو 2024.

أما بالنسبة للغة الإنجليزية فستكون يوم 5 يونيو المقبل 2024.

وجاءت مادة العلوم العامة والصحة يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.

ونهايةً فإن آخر مادة وهي الرياضيات ستكون يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024.

نتائج التاسع سوريا

يمكن الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا والحصول عليها فور الانتهاء من الاختبارات ومراحل التصحيح وجعلها متاحة من قبل الوزارة، ولكي يتمكن الطالب من الحصول عليها، يجب اتباع الخطوات التالية: