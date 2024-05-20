pes mobile|.. رابط تحديث لعبة بيس 2024 للموبايل الأندرويد والأيفون من الموقع الرسمي

تحديث لعبة بيس 2024 على الموبايل لقد أثارت لعبة eFootball 2024 من تطوير شركة Konami جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وشهدت اللعبة زيادة ملحوظة في عدد التحميلات والتقييمات في فترة قصيرة، وهذا النجاح يرجع إلى تقديمها تجربة كرة قدم إلكترونية فريدة من نوعها، وقدرتها على المنافسة مع ألعاب كرة القدم الأخرى.

تحديث لعبة بيس 2024

تركز أحداث لعبة بيس موبايل على اختيارك لفريق الأحلام من بين 11 لاعبًا، حيث يمكنك بدء المباراة بالتشكيلة التي اخترتها، وبالطبع لن تجد نجوم الكرة العالميين في بداية اللعبة، ولكن يمكنك تطوير مهارات اللاعبين الشباب وتنمية قدراتهم حسب مراكزهم المختلفة في اللعبة، ويمكنك أيضًا تخصيص استراتيجية الفريق وتغيير المدرب لتحقيق أفضل النتائج، كما يمكنك أيضًا استخدام مهاراتك الكروية للتنافس في المباريات الهامة وكسب عملة PES Coins، التي يمكنك استخدامها لشراء لاعبين مشهورين وتعزيز تشكيلتك.

تحميل بيس eFootball 2024

يمكنك تنزيل لعبة بيس موبايل بكل سهولة عبر زيارة متجر Google Play وإتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Google Play وابحث عن “eFootball” في شريط البحث.

اختر النسخة المطلوبة من اللعبة من بين النتائج الظاهرة أمامك.

اضغط على زر التثبيت وانتظر حتى تكتمل عملية التحميل والتثبيت.

مميزات اخر تحديث من لعبة بيس PES 2024 للاندرويد

هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها لعبة بيس في التحديث الأخير، وهذه المميزات تتمثل في النقاط التالية: