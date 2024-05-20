“سجل من هنا”.. رابط التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024 الجزائر

بدأت عمليات التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024 للمواطنين في الجزائر، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني ضمن عدد من الضوابط والشروط التي أعلنت عنها المؤسس ويهدف البرامج إلى توفير سكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتسهيل سداد الدفعات وفقاً لفترة زمنية تتناسب مع المواطنين وفي هذا السياق دعونا نتعرف على شروط التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024 تابعونا.

كيفية التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024

يمكنك التسجيل في السكن الترقوي الحر من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في بادئة الأمر يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي الجزائري وزارة الداخلية والتهيئة العمرانية.

قم بتسجيل دخول برقم الهوية في الحقل المخصص له.

حدد المكان الذي تريد التقديم في السكن للمعيشة فيه.

النقر على خيار السكن الترقوي الحر.

قم بتدوين البيانات المطلوبة ثم قم بالنقر على زر التسجيل.

يتوجب التسجيل المبكر للحصول على أفضل وحدات سكنية.

يذكر أن يجب عدم التفاعل مع أي جهات غير رسمية لعدم التعرض لعمليات النصب والاحتيال.

شروط التقديم في السكن الترقوي 2024

حددت الحكومة الجزائرية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على السكن الترقوي الحر وهي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم إقامة دائمة في الجزائر.

يشترط أن يكون لدى المتقدم بطاقة تعريف وطنية.

أن يكون المتقدم لديه القدرة المالية على دفع أقساط السكن الترقوي الحر.

لا يكون المتقدم استفاد من أحد برامج الدعم المقدمة من الحكومة.

يشترط أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد الأقصى للدخل الوطني.

مميزات وتفاصيل السكن الترقوي الحر المدعم

هو عبارة عن وحدات سكنية مقدمة من الحكومة الجزائرية وتتراوح المساحات من بين 80 متر حتى 316 متر مربع كما تتميز الوحدات السكنية بالآتي: