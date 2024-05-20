لينك الوجبه السابعه.. تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر موقع منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 يقترب موعد الإعلان عنها، حيث ستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير كشوف تحتوي على أسماء المستحقين للوجبة الأخيرة من دعم هذا البرنامج عبر منصة مظلتي، ويستهدف هذا البرنامج الكثير من الفئات التي تعاني اقتصاديًا بسبب الفقر والحاجة مثل المطلقات والأيتام وأصحاب الأمراض التي تمنعهم عن العمل، ونعرفكم على المزيد من التفاصيل عن دعم هذا البرنامج وطريقة الكشف عن أسماء المستحقين في السطور التالية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يرغب الكثير من المواطنين في تحميل الكشوف التي تحتوي على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، وستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن هذه المساعدات للفئات المستهدفة والأشخاص المتوفر بهم الشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم، كما أن هناك العديد من المستندات اللازمة عند التقديم ومن أهمها ما يلي:

تقديم صورة شخصية حديثة لصاحب الطلب وتكون خلفيتها ذات لون أبيض.

تقديم البطاقة الوطنية.

تقديم البطاقة التموينية.

في حالة الإصابة بمرض يجب تقديم تقرير طبي عن الحالة.

في حال كان الزوج متوفي يجب تقديم شهادة الوفاة.

في حال كان الزوج محبوس لابد من تقديم سورة الحكم.

في حال كانت الزوجة مطلقة يجب تقديم قسيمة الطلاق.

تحميل كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

يستطيع جميع المواطنين من مختلف المحافظات العراقية تنزيل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 للاستعلام عن الأشخاص المتقدمين للحصول على هذا الدعم، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالآتي: