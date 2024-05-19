“بالاسماء” لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024 نتيجة رابعة ابتدائى بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024 الآن متاحة لكل طالب وطالبة، حيث قد انتهت المدارس الابتدائية مم امتحانات صفوف النقل يوم الخميس الخامس عشر من مايو الجاري، ومن ثم بات انتظار النتيجة ضرورة تفرض نفسها على الطلاب، وبالتالي تسرب إليهم الشعور المتوتر الذي يزيد كلما تأخر موعد الإعلان عنها.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024

يستمر العمل في الإدارات التعليمية حتى يتم تجهيز نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024، ويتمكن كل الطلبة من تحصيل المجهود الذي بُذل خلال الفصل الدراسي الثاني، وقد تغيرت النتيجة التي يحصل عليها الطلاب بداية من الصف الرابع، حيث يكون تقدير الطالب بالألوان مما يلي:

اللون الأزرق: الطالب الذي تفوق حدود التوقعات الملتزم بها وتكون نسبة النجاح من 85% إلى 100%.

اللون الأخضر: يكون تقدير الطالب ملبيًا للتوقعات المطلوبة منه وتتراوح نسبة النجاح بين 85% و 65%.

اللون الأصفر: هو أقل نسب النجاح ويشير إلى أن الطالب لا يستطيع تلبية التوقعات في كل الوقت ونسبة النجاح بين 50% و 65%.

اللون الأحمر: يعني الرسوب ونسبة نجاح أقل من 50%.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024

حققت وزارة التربية والتعليم نجاح كبير في طفرة التحول الرقمي التي نفذتها في السنوات الماضية، واستكمالًا لتلك النقلة الهائلة توفر الوزارة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024 إلكترونيًا، فلن تكون بحاجة إلى أن تذهب إلى المدرس في درجات الحرارة المرتفعة والحر الشديد، اتبع التعليمات التالية: