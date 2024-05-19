بعد الانتظار بفارغ الصبر! استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

ينتظر الكثير من المواطنين في دولة العراق الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة حيثُ تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على فحص الطلبات التي يقدمها الكثير من المحتاجين وتقديم الدعم الشهري لهم لمساعدتهم على مواجهة مصاعب الحياة وتلبية كافة احتياجاتهم الاساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ولذلك وضعت الوزارة بعض الشروط اللازمة لقبول طلب الدعم وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل عن هذا الخبر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم بالعراق ويقوم الكثير من الأسر بجميع المحافظات بتقديم طلب الحصول على الدعم لمساعدتهم في تلبية كافة احتياجاتهم والعمل على رفع مستوى المعيشة لهم ونظرًا إلى آلاف المتقدمين تستغرق الوزارة وقت طويل لفحص الطلبات والإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولمعرفة قائمة الأسماء من خلال عدة خطوات وهي:

الدخول على الموقع الرسمي لـ منصة مظلتي.

من القائمة الرئيسية تحديد برنامج الرعاية الاجتماعية.

الدخول على أسماء المشمولين بالرعاية 2024 الوجبة السابعة.

إدخال البيانات الشخصية للمتقدمين من الاسم ورقم الهوية الوطنية.

النقر على استعلام ليبدأ البحث عن كشوفات الأسماء.

الضغط على تحميل الملف PDF.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بهدف وصول الدعم إلى الأسر المستحقة وجاءت هذه الشروط كما يلي: