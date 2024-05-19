استخراج نتيجة 4و5و6 ابتدائي عبر موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس

تصدر موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الراهنة وذلك منذ بداية الامتحانات للسنوات النقل، وسهلت على الوزارة الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة التعليم الأساسي بطرق ميسرة وسهلة وذلك تجنب حدوث الازدحام خلال إعلان النتائج بالمدارس أو الإدارات التعليمية المختلفة.

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس

فإذا كنت ترغب في الحصول على نتيجة الامتحانات فيمكنك ذلك من خلال موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس بعد اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الأساسي 2024 من خلال الرابط المخصص.

اختر المرحلة التعليمية وسنوات النقل.

سيظهر لك خيار نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس.

حدد الصف التي تريد الاستعلام عنه.

اختر العام الدراسي الحالي 2023\2024.

قم بتسجيل الاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجتك بالتفصيل

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

يمكن لكافة الطلاب في سنوات النقل الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 بسهولة ويسر، ومن المقرر أن تكون النتائج لهذه المراحل مرضية بشكل كبير حيث لم تحتوي الامتحانات أي أسئلة صعبة خارج المنهج حيث يعكس مدى التزام الوزارة بحرصها الدائم على الطلاب وتحصيلهم الدراسي.

وأكدت الوزارة أن المدارس هي المسؤولة عن ظهور النتائج بهذه الصفوف، ويحدد موعد ظهور النتائج بعد انتهاء التصحيح بكافة المدارس، ومن ثم تقوم كل مدرسة بالإعلان عنها عبر صفحتها الرسمية، وقد اعتمدت الوزارة في إعلان النتائج نظام التقييم باستخدام الألوان، وتكون على النحو التالي:

اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة، ويشير إلى تحقيق درجات تتراوح بين 85 و100.

اللون الأخضر يشير إلى أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة بشكل جيد، وذلك بدرجات تتراوح بين 65 وأقل من 85.

اللون الأصفر يظهر أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم لتحسين مستواه، حيث حصل على درجات تتراوح ما بين 50 وأقل من 65.

وأما اللون الأحمر يبين أن المتعلم لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة بشكل كافٍ، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم، حيث تتراوح درجاته ما بين 1 وأقل من 50.

هذه الألوان تساعد في فهم مستوى الأداء التعليمي للطلاب بشكل واضح، مما يتيح للمعلمين وأولياء الأمور تحديد النقاط التي يحتاج فيها الطالب إلى مزيد من الدعم والتوجيه.