رابط الاستعلام عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية الجديدة 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية لعام 2024 وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص عمل متميزة للمواطنين تأتي هذه المبادرة كجزء من مساعي الوزارة لتعزيز العملية التعليمية وتحقيق النهضة في القطاع التعليمي .

وقد أطلقت الوزارة رابطًا على موقعها الإلكتروني الرسمي لتمكين المتقدمين من الاستعلام عن نتائج طلباتهم بسهولة تهدف الوزارة من خلال هذه العقود إلى منح فرص توظيف لما يقرب من 50,000 شخص مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية للقطاع التعليمي في البلاد يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج طلباتهم ومعرفة الأسماء المقبولة من خلال الرابط المتاح على الموقع.

رابط الاستعلام عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية

قدمت وزارة التربية العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية لعام 2024 عبر موقعها الرسمي. يمكن للمتقدمين معرفة نتائجهم باتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

ثانيا كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة من قبل الموقع مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

بعد إدخال البيانات يتم الضغط على زر التالي أو استمرار للانتقال إلى الصفحة التالية.

في الصفحة الجديدة يتم الضغط على رابط تعيينات العقود البالغ عددها 50 ألف داخل العراق.

ثم يتم ملء جميع البيانات المطلوبة في نموذج التقديم.

يجب مراجعة كافة البيانات المدخلة للتأكد من دقتها وصحتها.

وأخيرا الضغط على زر بحث.

ستظهر على الفور قائمة الأسماء التي تتضمن المرشحين الذين تم اختيارهم من قبل وزارة التربية العراقية.

هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التقديم والاستعلام للمواطنين وضمان الشفافية في إعلان نتائج التعيينات.