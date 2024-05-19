هاتف Moto X50 Ultra مواصفات خارقة تفوق كل التوقعات من موتورولا!

أطلقت شركة موتورولا أحدث اصداراتها بمواصفات عصرية وإمكانيات مذهلة تجعلك لا تفكر في شراء غيره من الهواتف الذكية، وتم إطلاقه لأول مرة في الأسواق الصينية بعد إصدار نسخة Edge X50 Ultra الذي أحدث ضجة في الأسواق العالمية فهو يحمل صفات متقاربة من هاتف Moto X50 Ultra.
مواصفات هاتف Moto X50 Ultra
لابد من الاطلاع على خصائص الهاتف لأخذ فكرة شاملة عن أهم محتوياته والصفات التي يحملها:
|اسم الهاتف
|Moto X50 Ultra
|نوع الشاشة
|OLED شاشة
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|معدل التحديث
|144 هيرتز
|دقة الشاشة
|+HDR
|عدد الكاميرات
|2 كاميرا
|سعة التخزين الداخلية
|تبدأ من 128 جيجابايت
|نوع المعالج
|Snapdragon 8s Gen3
|السعر
|550 دولار أمريكي
|سعة البطارية
|4500 مللي أمبير
|سعة الذاكرة العشوائية
|12 أو 16 جيجابايت
مميزات هاتف Moto X50 Ultra
يحمل الهاتف العديد من الخصائص المميزة التي تتمثل في كل مايلي:
- يتميز الهاتف بشاشة محمية بزجاج من نوع Gorilla Glass Victus ودرجة سطوع تصل إلى 2800 شمعة.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14.
- والجدير بالذكر دعم الهاتف لتصميم متين ومقاومته للماء والأتربة وذلك وفقا لعمله بمعيار IP68.
- كما يأتي اطار الهاتف مصنع من الألومنيوم مما يدل على قوة ومتانة الجهاز.
- يحتوي الهاتف على (كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل+ فتحة عدسة قياسها 1.6/f تتميز بدعمها للتثبيت البصري+ كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجا بكسل+ كاميرا مكبرة بدقة 64 ميجا بيكسل).
- أما عن صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو فيدعم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل.
- يأتي الهاتف ببطارية ضخمة سعتها تصل إلى 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوه تصل إلى 125 وات.
- يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات بالإضافة الى خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.
- يتميز الهاتف باحتوائه على مكبرات صوت استريو الداعمة لتقنية Dolby Atmos بجانب خاصية Dolby Head Tracking.
- المميز في الهاتف أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والجيل الرابع 4G بالإضافة إلى تقنية البلوتوث 5.4.