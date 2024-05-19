هاتف Moto X50 Ultra مواصفات خارقة تفوق كل التوقعات من موتورولا!

أطلقت شركة موتورولا أحدث اصداراتها بمواصفات عصرية وإمكانيات مذهلة تجعلك لا تفكر في شراء غيره من الهواتف الذكية، وتم إطلاقه لأول مرة في الأسواق الصينية بعد إصدار نسخة Edge X50 Ultra الذي أحدث ضجة في الأسواق العالمية فهو يحمل صفات متقاربة من هاتف Moto X50 Ultra.

مواصفات هاتف Moto X50 Ultra

لابد من الاطلاع على خصائص الهاتف لأخذ فكرة شاملة عن أهم محتوياته والصفات التي يحملها:

اسم الهاتف Moto X50 Ultra نوع الشاشة OLED شاشة حجم الشاشة 6.7 بوصة معدل التحديث 144 هيرتز دقة الشاشة +HDR عدد الكاميرات 2 كاميرا سعة التخزين الداخلية تبدأ من 128 جيجابايت نوع المعالج Snapdragon 8s Gen3 السعر 550 دولار أمريكي سعة البطارية 4500 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 12 أو 16 جيجابايت

مميزات هاتف Moto X50 Ultra

يحمل الهاتف العديد من الخصائص المميزة التي تتمثل في كل مايلي: