سامسونج تقلب الأسواق بهاتفها الجديد على قد الأيد.. هاتف سامسونج Galaxy A15

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سامسونج تقلب الأسواق بهاتفها الجديد على قد الأيد.. هاتف سامسونج Galaxy A15

دائما تسعى شركة سامسونج لاكتساب العملاء من جميع الأسواق، لكونها تقدم أفضل جودة بأقل سعر فهي تحدث الآن ضجة كبيرة في الأسواق لتقديمها هاتف سامسونج الجديد Galaxy A15 الذي يجمع بين الامكانيات المميزة والسعر المتوسط بالإضافة إلى احتوائه على بطارية كبيرة الحجم وكاميرا فائقة الجودة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15

تعرف على أهم المواصفات التي يأتي بها الموبايل قبل شرائه:

اسم الهاتفSAMSUNG Galaxy A15
نوع الشاشة Super AMOLED
حجم الشاشة6.5 بوصة 
معدل التحديث 90 هيرتز 
جودة العرضFHD+
دقة الشاشة1080× 2340 بكسل
سعة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت
نوع المعالجDimensity 6100+
السعر6299 جنيه مصري 
سعة البطارية 5000 مللي أمبير
سعة الذاكرة العشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجابايت
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15

مميزات هاتف SAMSUNG Galaxy A15

تعرف على أهم الخصائص التي يحتوي عليها موبايل سامسونج بالتفصيل والتي تتمثل في كلا من:

  • تأتي شاشة الهاتف بمستشعر للبصمة موجود بالأسفل. 
  • يعمل الهاتف بمعالج مطور من شركة ميدياتك الشهيرة بدقة تصنيع تصل إلى 6 نانومتر.  
  • يدعم الهاتف بطارية كبيرة الحجم قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة. 
  • تدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 25 وات. 
  • يعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد فى أحدث أشكاله.  
  • يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة (الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل تدعم تقنية OIS للتثبيت البصري+ عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بكسل+ مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل). 
  • أما عن اجراء مكالمات الفيديو وتصوير السيلفي فيدعم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل. 
  • والجدير بالذكر أن سعر الهاتف اقتصادي جدا مقارنة بأسعار الهواتف الأخرى حيث يصل سعره إلى 6299 جنيه مصري ويختلف السعر باختلاف المتجر.
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shehabelgobaryph2

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