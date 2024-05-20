سامسونج تقلب الأسواق بهاتفها الجديد على قد الأيد.. هاتف سامسونج Galaxy A15

دائما تسعى شركة سامسونج لاكتساب العملاء من جميع الأسواق، لكونها تقدم أفضل جودة بأقل سعر فهي تحدث الآن ضجة كبيرة في الأسواق لتقديمها هاتف سامسونج الجديد Galaxy A15 الذي يجمع بين الامكانيات المميزة والسعر المتوسط بالإضافة إلى احتوائه على بطارية كبيرة الحجم وكاميرا فائقة الجودة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15

تعرف على أهم المواصفات التي يأتي بها الموبايل قبل شرائه:

اسم الهاتف SAMSUNG Galaxy A15 نوع الشاشة Super AMOLED حجم الشاشة 6.5 بوصة معدل التحديث 90 هيرتز جودة العرض FHD+ دقة الشاشة 1080× 2340 بكسل سعة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت نوع المعالج Dimensity 6100+ السعر 6299 جنيه مصري سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجابايت

مميزات هاتف SAMSUNG Galaxy A15

تعرف على أهم الخصائص التي يحتوي عليها موبايل سامسونج بالتفصيل والتي تتمثل في كلا من: