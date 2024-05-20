لو عايز تسافر للحج هي شروط إجازة لأداء الحج 1445 للموظفين الحكوميين

شروط إجازة لأداء الحج 1445 يسعى العديد من موظفي في القطاع الخاص والعام إلى أداء مناسك الحج ولكن أحيانًا ظروف العمل الصعبة تمنع من تحقيق هذا الهدف، حيث يصعب عليهم الحصول على إجازة من وظائفهم، وفي سبيل تحقيق الراحة النفسية بين الموظف والمؤسسة التي يعمل بها، تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ والذي يعرض حاليًا على مجلس النواب عدة مزايا للموظفين تتيح لهم ممارسة حياتهم خارج نطاق العمل.

شروط إجازة لأداء الحج 1445

من ضمن الميزات التي يحملها مشروع القانون الجديد هو منح إجازة لمدة شهر كامل لكل موظف يرغب في زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وجاء في المادة 107 من قانون العمل الجديد أن العامل الذي قضى خمس سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل يحق له الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر، من أجل أداء فريضة الحج وهذه الإجازة تمنح للموظف مرة واحدة فقط طوال فترة خدمته.

موعد وقفة عرفات 1445

عادة ما ينتظر المسلمون حول العالم رؤية هلال شهر ذي الحجة لتحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، وتتولى لجنة مختصة مهمة مراقبة الهلال للتحقق من بداية شهر ذي الحجة، ومن المتوقع أن تكون وقفة عرفات هذا العام في 16 يونيو 2024، الموافق 9 ذو الحجة 1445.

الاستعدادات لإجازة عيد الأضحى 1445

تبدأ المسلمون في التحضيرات لاستقبال عيد الأضحى قبل موعده بأسابيع قليلة في جميع بلدان الوطن العربي، حيث يقوم العديد من الأشخاص بوضع خطط للاحتفال والسفر، بينما يقوم البعض الآخر بالبحث عن الهدايا وشراء الملابس الجديدة للاحتفال بالعيد حتى يشعرون بالأجواء السعيدة في العيد.