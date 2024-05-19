العبوا واسمعوا أغاني لولو..تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات 2024 وفرحوا أطفالكم

قناة وناسة تقدم أغاني لها شهرة واسعة في البلاد حيث نجحت القناة في تقدم أغاني لولو للأطفال التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها عدد من المتابعين في بلادنا العربية ولها شهرة كبيرة واسعة في الوطن العربي لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة من أجل متابعة أفضل القنوات العربية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال في الفترة الراهنة لذلك سوف نوضح لكم جميع التفاصيل التي تقدمها القناة الفضائية الغير مشفرة ومتاحة للجميع على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

ما هو تردد قناة وناسة كيدز Wanasah على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

كما الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة على القناة الفضائية: SD.

حدث تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة فضائية: غير مشفرة.

ما هي طريقة تنزيل قناة وناسة كيدز Wanasah TV