شوكت… كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، تسعى الحكومة العراقية جاهدة لدعم مواطنيها وتوفير حياة أفضل للجميع من خلال العديد من البرامج والمبادرات من بين أبرز هذه البرامج هو برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يعتبر من أفضل البرامج التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في العراق، بما في ذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يهدف البرنامج إلى مساعدتهم في مواجهة أعباء المعيشة الصعبة من خلال تقديم مبلغ شهري يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية يوفر، برنامج الرعاية الاجتماعية دعما ماليا منتظمًا لهذه الفئات،

مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الضغط الاقتصادي عنهم، ويعتبر هذا الدعم جزءا من جهود الحكومة المستمرة لتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية وفعالة لجميع المواطنين وخاصةً أولئك الذين يواجهون تحديات يومية في تغطية نفقاتهم الأساسية.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

باتباع هذه الخطوات البسيطة يمكن بسهولة الاستعلام عن حالة طلبك ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية ومعرفة ما إذا كنت من بين المشمولين في الوجبة السابعة لعام 2024.

ابدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي والتي تعد البوابة الرئيسية للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية من هنا. بعد الدخول إلى الموقع، توجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية واضغط عليه للوصول إلى الخيارات المتاحة. اختر الوجبة السابعة لعام 2024 من قائمة الدفعات المتاحة للاستعلام. قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة مثل رقم الهوية أو أي معلومات تعريفية أخرى. بعد إدخال البيانات اضغط على زر الإستعلام عن الدعم لبدء عملية البحث عن حالة طلبك. ستظهر لك نتيجة الدعم الخاصة بك بعد معالجة البيانات يمكن النقر فوق زر الحفظ للاحتفاظ بنسخة من النتائج لمراجعتها لاحقا.

أسماء المشمولين بالدفعة السابعة

تتطلع العديد من الفئات في العراق إلى الاشتراك في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 بهدف الحصول على دعم مالي شهري يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والملبس والمشرب، يرغب الكثيرون في معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على هذا الدعم أم لا ولذلك نقدم لكم الإرشادات التالية للاستعلام عن أسماء المشمولين في الدفعة الأخيرة من دعم برنامج الرعاية الاجتماعية.