القاهرة والجيزة على صفيح ساخن..موعد نتائج امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية عبر رابط بوابة نتائج رسمي 👇

موعد نتائج امتحانات النقل تزداد معدلات البحث حول موعد إعلان نتائج طلاب صفوف النقل، وذلك بعدما عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية في مختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وخلال الاجتماع أعلن عن موعد إعلان نتائج طلاب صفوف النقل، وناقش أيضًا الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024.

موعد نتائج امتحانات النقل

أكدت المديريات والإدارات التعليمية على إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ونهاية العام لصفوف النقل في الصفوف الرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي العام والفني، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل صحيح، وأوضحت أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بدأت المدارس في إعلانها وكذلك الصفين الخامس والسادس، وأضافت أن نسبة كبيرة من نتائج امتحانات صفوف النقل سوف يتم الإعلان عنها مع بداية الأسبوع المقبل.

حيث ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع النتائج قبل نهاية شهر مايو الحالي، وسوف تقوم كل مدرسة بالإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وسوف تعلن عن النتائج فورًا ويتم توفيرها لأولياء الأمور على مواقع المدارس وأيضًا في المدارس، ومن حق أولياء الأمور الاطلاع على نتيجة أبنائهم.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بدون درجات حيث تعرض بالألوان طبقًا لنظام التقييم للصفوف الأولى، وتكون النتيجة في شكل ألوان حيث تعبر عن مدى اكتساب التلاميذ لجميع المعارف والمهارات وهي كما يلي: